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Под Иркутском в ДТП получили серьезные травмы дети, ехавшие без автокресел
16:37
Фото: livejournal.com
В Иркутской области в результате дорожной аварии получили тяжелые травмы трое детей.
По данным местных правоохранителей, все маленькие пассажиры находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в полиции, серьезнейшие травмы получили дети трех, шести и восьми лет, которые находились в машине марки "Тойота Королла" без автокресел. Всех маленьких пассажиров госпитализировали в Братскую детскую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.
Согласно предварительным выводам дорожных инспекторов, 46-летний водитель "Тойоты" совершал небезопасный маневр, когда машина столкнулась с автомобилем "Хендай Солярис", двигавшимся в ту же сторону. Водителя "Тойоты" также доставили в больницу с травмами.
ДТП случилось сегодня утром, примерно в 8:30 по местному времени, на трассе между микрорайонами "Падун" и "Энергетик" города Братска.
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