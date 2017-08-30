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Под Хабаровском погиб ребенок, проглотивший бабушкины таблетки
11:51
Фото: medblog.com.ua
Следственные органы Хабаровского края приступили к проверке по факту гибели двухлетнего ребенка.
Согласно основной версии, мальчик мог отравиться бабушкиными таблетками, которые женщина неосмотрительно оставила в доступном месте.
Как указывается на портале регионального главка СКР, проверку проводят по ч. 1 ст. 109 УК РФ, по факту причинения смерти по неосторожности. Жертвой инцидента стал малолетний ребенок, сообщают представители ведомства.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что вечером минувшего воскресенья, 16 декабря, 43-летняя женщина пришла в гости к дочери, проживающей в одном из населенных пунктов на территории Аяно-Майского района. Намереваясь провести некоторое время с внуками, бабушка захватила с собой таблетки.
После того, как женщина неосторожно оставила лекарственные средства на столе, до них добрался ее двухлетний внук. Самочувствие ребенка резко ухудшилось сразу после того, как он проглотил препарат. Несмотря на все усилия медиков, малыш скончался.
Установлено, что семья, в которой помимо погибшего мальчика воспитывается еще двое детей, является благополучной.
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