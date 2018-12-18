|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Риме может появиться павильон по мотивам мультфильма «Маша и Медведь»
18.12.2018 10:58
Фото: ma-re.ru
В итальянской столице может быть создан тематический павильон, посвященный отечественной анимационной ленте "Маша и Медведь", передает РИА Новости.
Многосерийный фильм уже давно пользуется большой популярностью не только в России, но и многих других странах.
По словам торгового представителя РФ в Италии Игоря Караваева, оздоровление отечественной экономики дает российским компаниям возможность "ориентироваться на новые рынки", включая европейские страны. Уже имеются примеры успешных кейсов, в том числе, в Италии, отметил Караваев.
Торгпред рассказал, что планируется подписать соглашение о реализации совместного проекта по созданию в Риме посвященного мультсериалу тематического павильона, и это можно рассматривать как показатель конкурентоспособности российской продукции.
Не так давно сопродюсер проекта Дмитрий Ловейко сообщил о том, что "Маша и Медведь" вошла в пятерку наиболее известных брендов в Европе. Об этом мультфильме знают свыше 70% детей. При этом в некоторых других странах, например, на Тайване или в Чили, с приключениями забавной девочки и ее огромного друга уже успели познакомиться более 90% юных зрителей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|