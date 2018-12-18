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В Риме может появиться павильон по мотивам мультфильма «Маша и Медведь»


18.12.2018 10:58
В Риме может появиться павильон по мотивам мультфильма «Маша и Медведь»Фото: ma-re.ru

В итальянской столице может быть создан тематический павильон, посвященный отечественной анимационной ленте "Маша и Медведь", передает РИА Новости.

Многосерийный фильм уже давно пользуется большой популярностью не только в России, но и многих других странах.

По словам торгового представителя РФ в Италии Игоря Караваева, оздоровление отечественной экономики дает российским компаниям возможность "ориентироваться на новые рынки", включая европейские страны. Уже имеются примеры успешных кейсов, в том числе, в Италии, отметил Караваев.

Торгпред рассказал, что планируется подписать соглашение о реализации совместного проекта по созданию в Риме посвященного мультсериалу тематического павильона, и это можно рассматривать как показатель конкурентоспособности российской продукции.

Не так давно сопродюсер проекта Дмитрий Ловейко сообщил о том, что "Маша и Медведь" вошла в пятерку наиболее известных брендов в Европе. Об этом мультфильме знают свыше 70% детей. При этом в некоторых других странах, например, на Тайване или в Чили, с приключениями забавной девочки и ее огромного друга уже успели познакомиться более 90% юных зрителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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