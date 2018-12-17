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Состояние Шумахера существенно улучшилось
17.12.2018 21:40
Фото: satuharapan.com
Михаэль Шумахер уже не прикован к постели, передают зарубежные СМИ. Несмотря на то, что гонщик больше не нуждается в жизнеобеспечивающей аппаратуре и из его тела "больше не торчат трубки", он продолжает курс восстановления.
Как пишет Daily Mail, состояние Михаэля Шумахера значительно улучилось. Вместе с тем, процесс восстановления после серьезнейшей травмы продолжается, поэтому гонщику нужны уход и терапия. Стоимость реабилитационного лечения составляет около 50 тысяч фунтов в неделю,
В последний раз адвокат Шумахера делал официальные заявления о его состоянии еще в 2016 году. Юрист тогда отмечал, что его клиент все еще не может самостоятельно ходить. Информация о том, что спортсмен уже практически вернулся к нормальной жизни, распространившаяся в СМИ, не соответствует действительности, подчеркивал адвокат.
Газета Bild несколько недель назад опубликовала интервью с немецким куриальным прелатом и ватиканским сановником Георгом Генсвайном, периодически навещающим Михаэля Шумахера. Не заостряя внимание на деталях, он отметил, что супруга гонщика просила его не рассказывать подробно о состоянии ее мужа. Генсвайн лишь отметил, что для него было важно выразить спортсмену поддержку - словами и рукопожатием.
Напомним, около пяти лет нзад Михаэль Шумахер серьезно повредил голову, катаясь с сыном на горнолыжном курорте во французских Альпах. Гонщик был срочно госпитализирован, врачи выявили у него кровоизлияние в мозг. После экстренной операции спортсмена ввели в искусственную кому. В СМИ неоднократно появлялись разнообразные и даже противоречивые публикации о его состоянии.
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