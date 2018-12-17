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В Москве после обыска в общежитии задержали нескольких ингушских студентов
17.12.2018 20:32
Фото: svpressa.ru
После обысков в московском общежитии, которые совместно проводили полицейские и сотрудники Росгвардии, задержали ингушских студентов, учившихся на геологов.
Как передают российские СМИ, в ходе проверки силовики обнаружили и изъяли травматическое оружие и запрещенные вещества.
По данным агентства "Интерфакс", нескольких студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе, которые ранее были задержаны, уже отпустили. Молодые люди смогли вернуться к занятиям.
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение разного рода правонарушений, проводились в общежитии, которое находится по адресу: улица Волгина, дом 8 корпус 1. Как рассказала журналистам Светлана Лучко, возглавляющая отдел по связям с общественностью вуза, обыски сотрудники МВД осуществляли совместно с Росгвардией.
В результате проверки были найдены и изъяты наркотические вещества и травматическое оружие, по факту чего уже проводят проверку правоохранительные органы. Лучко отметила, что причастными лицами являются студенты, которые проживают в общежитии вуза. Нескольких молодых людей задержали для профилактической беседы, после чего отпустили, добавила представитель университета.
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