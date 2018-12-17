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В подмосковном Дзержинском из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
17.12.2018 15:15
Фото: diapazon.kz
В Подмосковье продолжается разбор завалов на территории завода, где ранее рухнула кровля. Согласно уточненным данным, жертвами ЧП стали три человека.
Предположительно, причиной случившегося могли стать работы по утеплению, проводившиеся на заводе.
В российских СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Московской области сообщается о продолжающихся поисково-спасательных мероприятиях в городе Дзержинском. Официально подтверждена гибель трех человек.
Как заявили представители регионального главка МЧС РФ, из-под завалов удалось извлечь тела трех мужчин. Четверо пострадавших экстренно госпитализированы с травмами. В ведомстве отметили, что под рухнувшими конструкциями людей нет.
ЧП случилось в одноэтажном производственном здании ООО "Техно групп", которое расположено по адресу: улица Ак. Жукова, д.2. Общая площадь обвалившихся бетонных перекрытий, согласно данным МЧС, составила около 130 квадратных метра.
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