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В Подмосковье при обрушении здания погиб человек, трое пострадали
11:52
Фото: vk.me
В Подмосковье частично обрушилось производственное здание, передает ТАСС.
По предварительным данным, в результате ЧП в Дзержинске погиб один человек, трое получили ранения.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Московской области, под завалами могут оставаться не менее пяти человек. Ранее в региональном главке МЧС подтвердили информацию об обрушении кровли в производственном здании на площади 170 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются.
В местной администрации рассказали, что на кровле в последнее время осуществлялись ремонтные мероприятия. Кроме того, бетонные плиты могли рухнуть из-за накопившегося на них снега. Отмечается, что владельцем здания является ООО "Техногрупп", специализирующееся на производстве холодильного оборудования.
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