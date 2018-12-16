|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В сирийском Африне 5 человек стали жертвами взрыва на рынке
16.12.2018 21:26
Фото: mt5.com
В результате взрыва в сирийском Африне погибли пять человек. Количество раненых уточняется.
Как передает телевизионный канал Al-Mayadeen, инцидент произошел на рынке.
Согласно имеющимся данным, на воздух взлетела автомашина, начиненная взрывчаткой. ЧП случилось на рынке Эль-Халь, расположенном в самом центре сирийского города Африн (провинция Алеппо). Как сообщили представители местных экстренных служб, ранения получили более двадцать человек. Пять пострадавших скончались от травм на месте.
Агентство Firat уточняет, что большая часть погибших и раненых являются членами вооруженных формирований оппозиции, которые действуют при поддержке Турции. Известно также, что заминированный автомобиль подорвали рядом с одним из штабов боевиков.
Начиная с 18 марта Африн, расположенный на расстоянии около 65 километра от Алеппо, находится под контролем турецких силовиков и воюющих на их стороне формирований оппозиции. С момента, когда город был оккупирован во время масштабной операции "Оливковая ветвь", не прекращается противостояние с курдскими "Силами народной самообороны"(СНС), которые продолжают осуществлять вооруженные вылазки против турецких военных и боевиков.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|