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В Пентагоне сообщили о результатах удара коалиции по мечети в сирийском Хаджине
16.12.2018 19:28
Фото: 404content.com
В минувшую субботу, 15 декабря, возглавляемая Соединенными Штатами международная антитеррористическая коалиция нанесла удар мечети, расположенной в южной части сирийского города Хаджин.
По данным Пентагона, в храме находился командный пункт экстремистов.
Как заявили в американском военном ведомстве, в атакованной мечети располагался командный пункт "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в России признана террористической и официально запрещена). В результате удара, который был нанесен коалицией в субботу, объект на юге Хаджина удалось уничтожить.
В документе, распространенном пресс-службой штаба операции "Непоколебимая решимость" (США проводят ее в Ираке и Сирии вместе с рядом других стран), указывается, что командно-контрольный пункт ИГ был ликвидирован точечным ударом. По данным Пентагона, в здании в тот момент могло находиться шестнадцать боевиков.
При этом в официальном тексте подчеркивается, что экстремисты активно используют разного рода защищенные объекты в целях подготовки и осуществления нападений на партнеров по коалиции, демонстрируя при этом полнейшее пренебрежение как к невинным человеческим жизням, так и состоянию местной инфраструктуры.
Напомним, в конце ноября информационное агентство SANA сообщило о результатах очередного удара, нанесенного возглавляемой США коалицией. В селении Эш-Шафаа, расположенном близ Хаджина, тогда погибли более тридцати мирных жителей, в том числе, женщины и дети.
В течение минувшего ноября самолеты коалиции наносили удар по этому району уже несколько раз. По данным сирийских властей, во время бомбардировок использовались боеприпасы, в состав которых входит запрещенный белый фосфор. Кроме того, применялись и кассетные бомбы.
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