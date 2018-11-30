Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей Сирии

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Многодетную оренбурженку признали виновной в гибели двух дочек при пожаре
Многодетную оренбурженку признали виновной в гибели двух дочек при пожаре
В Китае задержали «самую красивую преступницу» страны
В Китае задержали «самую красивую преступницу» страны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧПНа Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧП
Продюсер «Битвы экстрасенсов» отреагировала на обвинения бывшего участникаПродюсер «Битвы экстрасенсов» отреагировала на обвинения бывшего участника
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в ИндииЭксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Под Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду ВолгиПод Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду Волги
Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей СирииЖертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей Сирии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей Сирии


30.11.2018 18:41
Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей СирииФото: mosmonitor.ru

В результате очередного удара, нанесенного возглавляемой США коалицией, погибли свыше тридцати мирных жителей Дейр-эз-Зора, передает информационное агентство SANA.

Объектом бомбардировки на этот раз стало селение Эш-Шафаа.

Жертвами удара, нанесенного коалицией во главе с Соединенными Штатами, стали женщины и дети. В общей сложности погибли свыше тридцати мирных жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что целью атаки стал населенный пункт Эш-Шафаа, расположенный близ города Хаджин. В течение ноября самолеты коалиции наносили удар по этому району уже несколько раз. По данным сирийских властей, во время бомбардировок использовались боеприпасы, в состав которых входит запрещенный белый фосфор. Кроме того, применялись и кассетные бомбы.

Сирийские дипломаты ранее с осуждением отреагировали на использование белого фосфора во время ударов по Хаджину. В МИД САР подготовили обращение в Совбез ООН, в котором указывалось на тактику "выжженной земли", которой привержена коалиция. Кроме того, представители официального Дамаска подчеркивали, что атакуются жилые кварталы, мечети и разные объекты инфраструктуры - их уничтожение продолжается под предлогом ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки в России признана террористической и официально запрещена).

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Под Иркутском погиб мужчина, спасавший машину из горящего гаражаПод Иркутском погиб мужчина, спасавший машину из горящего гаража
В Москве после драки в метро задержаны 10 человекВ Москве после драки в метро задержаны 10 человек
Украинские радикалы провели акции у дипмиссий РФ в Киеве и ЛьвовеУкраинские радикалы провели акции у дипмиссий РФ в Киеве и Львове
В Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам РосгвардииВ Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии
В Псковской области пожар унес жизни шести человек В Псковской области пожар унес жизни шести человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru