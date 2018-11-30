Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей Сирии

30.11.2018 18:41

Фото: mosmonitor.ru



В результате очередного удара, нанесенного возглавляемой США коалицией, погибли свыше тридцати мирных жителей Дейр-эз-Зора, передает информационное агентство SANA.



Объектом бомбардировки на этот раз стало селение Эш-Шафаа.



Жертвами удара, нанесенного коалицией во главе с Соединенными Штатами, стали женщины и дети. В общей сложности погибли свыше тридцати мирных жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор.



Отмечается, что целью атаки стал населенный пункт Эш-Шафаа, расположенный близ города Хаджин. В течение ноября самолеты коалиции наносили удар по этому району уже несколько раз. По данным сирийских властей, во время бомбардировок использовались боеприпасы, в состав которых входит запрещенный белый фосфор. Кроме того, применялись и кассетные бомбы.



Сирийские дипломаты ранее с осуждением отреагировали на использование белого фосфора во время ударов по Хаджину. В МИД САР подготовили обращение в Совбез ООН, в котором указывалось на тактику "выжженной земли", которой привержена коалиция. Кроме того, представители официального Дамаска подчеркивали, что атакуются жилые кварталы, мечети и разные объекты инфраструктуры - их уничтожение продолжается под предлогом ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки в России признана террористической и официально запрещена).



Автор: Злата Богатова

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