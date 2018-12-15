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На трассе в Подмосковье полицейскому оторвало кисти рук


15.12.2018 20:18
На трассе в Подмосковье полицейскому оторвало кисти рукФото: livejournal.com

Следственные органы Московской области выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого сотрудник полиции получил тяжелые травмы.

Как сообщает РИА Новости, лейтенант лишился кисти руки и глаза после взрыва. Сразу после инцидента он был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Согласно имеющимся на этот час сведениям, инцидент произошел на автотрассе А-108, между Воскресенском и Куровским, где сотрудник правоохранительных органов попытался открыть некую коробку. Внутри, как оказалось, находилось неустановленное пока устройство. В результате взрыва лейтенанту полиции частично оторвало руки, у него сильно повреждено лицо.

Со ссылкой на источники в региональном полицейском главке уточняется, что неустановленным устройством, которое могло сработать в руках участкового, был снаряд времен Великой отечественной войны. Вместе с тем, в ряде СМИ также появились сообщения о том, что опросить самого полицейского пока не представляется возможным - мужчина находится без сознания. Официальных сведений о его состоянии пока не поступало.

По факту ЧП проводят проверку следственные органы, по ее итогам позднее будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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