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СМИ сообщают о захвате Спасо-Преображенского собора в Виннице
15:59
Фото: pravmir.ru
В РПЦ не подтвердили информацию о захвате собора в Виннице, передают российские СМИ.
Ранее сообщения о событиях в Спасо-Преображенском кафедральном соборе широко распространились в прессе.
По данным ТАСС, сегодня утром у церкви появились около двадцати молодых людей спортивного телосложения. Со ссылкой на Союз православных журналистов уточняется, что у охраны храма незваные гости отобрали ключи, после чего проникли в здание. Позднее стало известно о том, что официальные представители РПЦ не смогли подтвердить сведения о захвате церкви в Виннице.
Как передает агентство "Интерфакс", в действительности речь может идти о неком "полузахвате" собора. Верующие имеют возможность войти в церковь, однако внутри находится много сотрудников СБУ.
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