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СМИ сообщают о захвате Спасо-Преображенского собора в Виннице


15:59
СМИ сообщают о захвате Спасо-Преображенского собора в ВинницеФото: pravmir.ru

В РПЦ не подтвердили информацию о захвате собора в Виннице, передают российские СМИ.

Ранее сообщения о событиях в Спасо-Преображенском кафедральном соборе широко распространились в прессе.

По данным ТАСС, сегодня утром у церкви появились около двадцати молодых людей спортивного телосложения. Со ссылкой на Союз православных журналистов уточняется, что у охраны храма незваные гости отобрали ключи, после чего проникли в здание. Позднее стало известно о том, что официальные представители РПЦ не смогли подтвердить сведения о захвате церкви в Виннице.

Как передает агентство "Интерфакс", в действительности речь может идти о неком "полузахвате" собора. Верующие имеют возможность войти в церковь, однако внутри находится много сотрудников СБУ.

Автор: Злата Богатова

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