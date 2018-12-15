Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани освобождены заложники, которых удерживал пьяный рецидивист с ружьем

15.12.2018 14:31

Фото: livejournal.com



Полиция Анапы обезвредила местного жителя, который открыл огонь из охотничьего ружья и взял в заложники двух знакомых.



По данным пресс-службы СК СКР по Краснодарскому краю, в прошлом злоумышленник уже не раз был судим.



ЧП случилось на территории станицы Гостагаевская поздним вечером минувшего вторника, 11 декабря. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения рецидивист забаррикадировался в летней кухне одного из частных домов.



Когда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, 50-летний злоумышленник по меньшей мере пять раз выстрелил в их направлении из охотничьего ружья. Спустя некоторое время пьяный преступник смог добраться до дома знакомых, где взял в заложники двух жителей той же станицы. Угрожал оружием, он незаконно удерживал 44-летнего мужчину и его 39-летнюю гражданскую супругу вплоть до следующего утра.



В среду, 12 декабря, силовикам удалось обезвредить рецидивиста. Возбуждено уголовное дело по целому ряду статей.



Отмечается, что подозреваемый смог скрыться из летней кухни из-за неблагоприятной погоды и отсутствию электричества. В целях его поимки на территории района полиция объявила о введении плана "Сирена". Сформировав четырнадцать поисковых групп, силовики выставили несколько дополнительных постов и нарядов.



Автор: Злата Богатова

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