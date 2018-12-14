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Девочка, снимавшая на телефон расправу над инвалидом, проведет в спецучреждении 1,5 года
10:22
Фото: podrobnosti.ua
Юная жительница Урала, снимавшая на камеру мобильного телефона избиение двадцатилетнего инвалида, ближайшие полтора года проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, где за ней будут присматривать педагоги-психологи.
Напомним, ЧП случилось в Березовском в августе этого года. Избитый подростками молодой человек скончался.
Как стало известно, Свердловский областной суд отменил постановление, вынесенное ранее Березовским городским судом об отказе помещать девочку в спецучреждение. Согласно вердикту высшей инстанции, ближайшие полтора года подросток проведет в заведении закрытого типа.
ЧП в городе Березовском случилось в первых числах минувшего августа, когда компания подростков решила поиздеваться над двадцатилетним инвалидом. Позвав молодого человека за гаражи под предлогом выпить пива, юноши сначала смеялись над своей жертвой, а потом начали жестоко избивать. Наблюдавшая за всем этим тринадцатилетняя девочка снимала происходящее на камеру своего телефона.
После гибели инвалида четверым подросткам возраста от четырнадцати до шестнадцати лет предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ. В настоящее время двое фигурантов этого резонансного дела, которое взято под контроль центрального аппарата СКР, взяты под стражу, еще двое остаются под домашним арестом.
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