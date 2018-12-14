Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны сообщили о возвращении Ту-160 из Венесуэлы

09:57

Фото: mediainfo.az



Российские Ту-160 возвратились из Венесуэлы. К настоящему времени они уже совершили посадку на аэродроме базирования, сообщает ТАСС.



В общей сложности отечественным ракетоносцам удалось преодолеть расстояние, превышающее двенадцать тысяч километров.



По данным отечественного оборонного ведомства, сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160, совершившие визит в Венесуэлу, возвратились на аэродром базирования. В Минобороны рассказали, что самолеты смогли преодолеть свыше двенадцати тысяч километров. Во время перелета осуществлялась дозаправка в воздухе.



Напомним, с российских аэродромов в Венесуэлу ранее совершили перелет нескольких военных самолетов. Маршрут пролегал над Атлантическим океаном, акваториями Баренцевого, Карибского и Норвежского морей. Расстояние преодолевалось ими в строгом соответствии со всеми правилами использования воздушного пространства, подчеркивали тогда в российском оборонном ведомстве. Кроме ракетоносцев Ту-160, в международном аэропорту Майкетия тогда успешно совершили посадку Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62.



На перелет отреагировал глава Госдепа Майкл Помпео. Назвав его "разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы" государственных средств, представитель американского руководства заявил о том, что коррумпированные власти двух стран "подавляют свободу, пока их граждане страдают".



В Москве высказывания Помпео подвергли критике. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главе дипломатии страны, "на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку", вообще не стоило бы рассуждать на тему "разбазаривания" госсредств". Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Москва активно работает над поиском возможных путей для выстраивания конструктивных отношений с Вашингтоном, ожидая взаимности от заокеанских партнеров.



Автор: Злата Богатова

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