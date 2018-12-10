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В Кремле ответили Помпео, который прокомментировал отправку в Венесуэлу Ту-160


12:37
В Кремле ответили Помпео, который прокомментировал отправку в Венесуэлу Ту-160Фото: vladtime.ru

Неуместными сочли в Кремле высказывания главы американского Госдепа по поводу отправки в Венесуэлу стратегических ракетоносцев Ту-160.

Ранее Помпео назвал поставку разбазариванием бюджетных средств.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова главы Госдепа Соединенных Штатов Майкла Помпео в Москве расценивают как неуместные и недипломатичные. Пресс-секретарь российского президента, прокомментировав реплики американского деятеля о направленных в Венесуэлу стратегических ракетоносцах РФ Ту-160, предположил, что схожую оценку, вероятно, может дать и глава США Дональд Трамп.

Представителям руководства страны, "на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку", не стоило бы говорить о "разбазаривании" госсредств", подчеркнул Песков. Российские власти сейчас активно продолжают поиск возможных путей для выстраивания конструктивных отношений с заокеанскими партнерами. При этом Москва рассчитывает на взаимность со стороны Соединенных Штатов, сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее в отечественном оборонном ведомстве сообщили о перелете с российских аэродромов в Венесуэлу нескольких военных самолетов. Маршрут, пролегавший над Атлантическим океаном, Баренцевым, Карибским и Норвежским морями, самолеты преодолели, строго соблюдая все правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.  В результате ракетоносцы Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 успешно совершили посадку в международном аэропорту Майкетия.

Отреагировав на новость в своем Twitter, глава американской дипломатии не только назвал случившееся "разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы" госсредств. По мнению Помпео, коррумпированные власти двух стран "подавляют свободу, пока их граждане страдают".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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