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В Кремле ответили Помпео, который прокомментировал отправку в Венесуэлу Ту-160
12:37
Фото: vladtime.ru
Неуместными сочли в Кремле высказывания главы американского Госдепа по поводу отправки в Венесуэлу стратегических ракетоносцев Ту-160.
Ранее Помпео назвал поставку разбазариванием бюджетных средств.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова главы Госдепа Соединенных Штатов Майкла Помпео в Москве расценивают как неуместные и недипломатичные. Пресс-секретарь российского президента, прокомментировав реплики американского деятеля о направленных в Венесуэлу стратегических ракетоносцах РФ Ту-160, предположил, что схожую оценку, вероятно, может дать и глава США Дональд Трамп.
Представителям руководства страны, "на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку", не стоило бы говорить о "разбазаривании" госсредств", подчеркнул Песков. Российские власти сейчас активно продолжают поиск возможных путей для выстраивания конструктивных отношений с заокеанскими партнерами. При этом Москва рассчитывает на взаимность со стороны Соединенных Штатов, сказал пресс-секретарь главы российского государства.
Ранее в отечественном оборонном ведомстве сообщили о перелете с российских аэродромов в Венесуэлу нескольких военных самолетов. Маршрут, пролегавший над Атлантическим океаном, Баренцевым, Карибским и Норвежским морями, самолеты преодолели, строго соблюдая все правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ. В результате ракетоносцы Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 успешно совершили посадку в международном аэропорту Майкетия.
Отреагировав на новость в своем Twitter, глава американской дипломатии не только назвал случившееся "разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы" госсредств. По мнению Помпео, коррумпированные власти двух стран "подавляют свободу, пока их граждане страдают".
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