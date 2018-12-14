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Под Курском дорожная авария унесла жизни трех взрослых и ребенка
08:56
Фото: livejournal.com
Под Курском при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
Как пишут региональные СМИ, в числе жертв дорожно-транспортного происшествия - ребенок.
По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных структурах региона, смертельная авария случилась на автотрассе Суджа-Сумы (Суджанский район Курской области). В результате ДТП от полученных травм на месте скончались трое взрослых и ребенок, одного взрослого и одного ребенка экстренно доставили в больницу.
Информации о причинах аварии из официальных источников пока не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняя обстоятельства трагического инцидента.
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