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В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков


14.12.2018 12:19
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарковФото: colors.life

В Петропавловской крепости сегодня начала работу выставка, на которой представлены подарки, вручавшиеся на Новый год и Рождество маленьким жителям дореволюционного Петербурга и советского Ленинграда.

По данным пресс-службы Музея истории Петербурга, в программу войдут различные интерактивные проекты и мастер-классы.

Вниманию посетителей представлены куклы и самые разнообразные предметы "кукольного мира", например, крошечная посуда, в том числе, чайные сервизы. На выставке можно увидеть заводные, мягкие и музыкальные игрушки, настольные игры, а также наборы для рукоделия, которые использовались в качестве новогодних и рождественских подарков в период с конца XIX до середины XX века.

Особое место в экспозиции занимает коллекция кондитерской упаковки, рассказывающая о том, как выглядели любимые в прошлом петербуржцами-ленинградцами праздничные сладости. На выставке немало и елочных игрушек - покупные или самодельные, они на протяжении долго времени являлись одними из наиболее актуальных подарков. В число экспонатов вошли изделия из стекла, ваты и картона, рассказали организаторы.

В программу войдут различные интерактивные программы, в том числе, рассчитанные на младших школьников  "Зимние радости" и мастер-классы по декупажу "Подарок к Рождеству".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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