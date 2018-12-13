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В Красноярском крае сорвавшийся с грузовика контейнер смертельно травмировал двух человек
13.12.2018 23:33
Фото: vk.me
Под Красноярском в результате дорожной аварии погибли два человека.
По предварительным данным, на легковую машину во время движения по трассе упал контейнер из прицепа грузовика.
Как сообщает пресс-служба краевого полицейского главка, трагический инцидент случился на трассе Р-255 "Сибирь", на территории Рыбинского района. Установлено, что водитель транспортного средства марки "Лада Приора" допустил выезд на встречную полосу. Водитель двигавшегося навстречу легковушке грузовика "Хендай" с полуприцепом, чтобы избежать столкновения, был вынужден совершить маневр. В этот момент из его полуприцепа на "Ладу Приору" выпал металлический контейнер.
От полученных ранений водитель и пассажир машины отечественного производства погибли на месте. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
В конце ноября на трассе Екатеринбург – Челябинск случилась страшная авария, унесшая жизни пяти человек. По данным полиции, у грузовика "Вольво", которым управлял водитель 1995 года рождения, во время пути открепился прицеп. Оказавшийся на полосе встречного движения, прицеп сначала врезался в машину-манипулятор ТАТА, а потом в "Лендровер", где со своими сыновьями и знакомым ехал 58-летний криминальный авторитет Степан Милованов.
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