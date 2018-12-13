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На Гавайях во время учений Нацгвардии истребитель упал в океан
13.12.2018 16:43
Фото: pinimg.com
В Соединенных Штатах потерпел крушение военный самолет.
Катастрофа произошла в ходе учений, которые проводила Национальная гвардия страны. Летчика упавшего истребителя доставили в больницу с травмами.
Как стало известно, на Гавайях потерпел крушение один из истребителей, задействованных в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии Соединенных Штатов. Самолетом, который упал в океан, управлял гражданский, участвовавший в маневрах Sentry Aloha по соответствующему контракту с Нацгвардией, передает Associated Press.
Сведений о состоянии спасенного пилота из официальных источников пока не поступало. Причины, по которым Hawker Hunter рухнул у берегов острова Оаху, где находится гавайская столица Гонолулу, устанавливаются. После случившегося были приостановлены вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта. К настоящему времени деятельность воздушной гавани осуществляется в обычном режиме.
По данным американских СМИ, в общей сложности в этих учениях было задействовано порядка восьмисот человек и около тридцати самолетов.
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