Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пушкинский музей возвращает владельцу полотно Тициана

13.12.2018 11:48

Фото: ancient.eu



В Музее им. Пушкина идет подготовка к возврату владельцам полотна Тициана "Венера и Адонис", передает РИА Новости.



Произведение искусства должно покинуть стены музея в ближайшие дни.



Картина будет возвращена владельцам, несмотря на желание приобрести работу известного мастера и все прежние договоренности, заявила и.о. замдиректора по научной работе музея Виктория Маркова. По ее словам, произведение искусства покинет музей уже на следующей неделе.



Напомним, ранее директор Пушкинского музея Марина Лошак рассказала о том, что коллекцию предполагается пополнить картиной Тициана. Авторство "Венеры и Адониса" устанавливала Виктория Маркова. Картина впервые была представлена публике в рамках экспозиции "Венеция Ренессанса. Тициана, Тинторетто и Веронезе. Из собраний Италии и России", которая проводилась в пролом году.



Во время организации выставки, полотно было передано российскому музею частным коллекционером. Планировалось, что Пушкинский музей оформит приобретение произведения искусства. В договоре указывалось, что картина должна оставаться в экспозиции в течение двух лет.



По словам Виктории Марковой, полотно хотели возвратить уже через год, однако руководству музея "удалось ее оставить еще, до конца этого года". Картина остается в музее уже полтора года, учитывая продление договора. Срок соглашения истекает, поэтому сейчас идет подготовка документации для возврата "Венеры и Адониса".



Первоначально владелец полотна выражал намерение продать картину, и в музее сделали все возможное для того, чтобы найти спонсоров. Одновременно продолжались переговоры по вопросу стоимости и условий сделки. Однако последние официальные письма российской стороны не получили ответа, отметила Маркова.



Автор: Злата Богатова

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