ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка
В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка
Стадион «Лужники» признан лучшим на планете
Стадион «Лужники» признан лучшим на планете
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав винуМария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в ДонбассеЗахарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе
На Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погиблиНа Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погибли
В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажаВ Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа
Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить ПиттуРазочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди
Уровень игры. 3 глава. Желания и возможностиУровень игры. 3 глава. Желания и возможности
Уровень игры. 2 глава. Хутор в КарелииУровень игры. 2 глава. Хутор в Карелии
Уровень игры. 1 глава. На природуУровень игры. 1 глава. На природу

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пушкинский музей возвращает владельцу полотно Тициана


13.12.2018 11:48
Пушкинский музей возвращает владельцу полотно ТицианаФото: ancient.eu

В Музее им. Пушкина идет подготовка к возврату владельцам полотна Тициана "Венера и Адонис", передает РИА Новости.

Произведение искусства должно покинуть стены музея в ближайшие дни.

Картина будет возвращена владельцам, несмотря на желание приобрести работу известного мастера и все прежние договоренности, заявила и.о. замдиректора по научной работе музея Виктория Маркова. По ее словам, произведение искусства покинет музей уже на следующей неделе.

Напомним, ранее директор Пушкинского музея Марина Лошак рассказала о том, что коллекцию предполагается пополнить картиной Тициана. Авторство "Венеры и Адониса" устанавливала Виктория Маркова. Картина впервые была представлена публике в рамках экспозиции "Венеция Ренессанса. Тициана, Тинторетто и Веронезе. Из собраний Италии и России", которая проводилась в пролом году.

Во время организации выставки, полотно было передано российскому музею частным коллекционером. Планировалось, что Пушкинский музей оформит приобретение произведения искусства. В договоре указывалось, что картина должна оставаться в экспозиции в течение двух лет.

По словам Виктории Марковой, полотно хотели возвратить уже через год, однако руководству музея "удалось ее оставить еще, до конца этого года". Картина остается в музее уже полтора года, учитывая продление договора. Срок соглашения истекает, поэтому сейчас идет подготовка документации для возврата "Венеры и Адониса".

Первоначально владелец полотна выражал намерение продать картину, и в музее сделали все возможное для того, чтобы найти спонсоров. Одновременно продолжались переговоры по вопросу стоимости и условий сделки. Однако последние официальные письма российской стороны не получили ответа, отметила Маркова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель ТольяттиВ Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель Тольятти
Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 летАктер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 лет
В Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человекВ Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человек
Французские власти призвали Трампа не вмешиваться в их внутренние делаФранцузские власти призвали Трампа не вмешиваться в их внутренние дела
Адвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать АссанжаАдвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать Ассанжа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru