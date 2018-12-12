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В Анкаре после столкновения поездов рухнул переход: погибли 7 человек, более 40 пострадали
11:31
Фото: hurriyet.com.tr
В Турции до семи человек возросло количество погибших в результате крупного ЧП на железной дороге, передает агентство "Интерфакс".
Катастрофа случилась сегодня утром на станции Марсандиз, где столкнулись два поезда и рухнул пешеходный переход.
Ранее губернатор Анкары Васип Шахин подтвердил сведения о гибели четырех человек. По его словам, травмированы были не менее сорока. Однако позднее количество жертв катастрофы увеличилось. Состояние троих пострадавших медики сейчас оценивают как тяжелое.
Как сообщает телевизионный канал NTV, после столкновения с другим составом сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью. В результате на станции Марсандиз произошло обрушение надземного пешеходного перехода.
Часть конструкций обрушившегося перехода упала на вагоны. В Сети распространились видеокадры, на которых запечатлена спасательная операция на месте катастрофы. Сотрудники экстренных служб и железнодорожные работники пытаются помочь людям покинуть зажатые металлическими обломками вагоны.
Российские дипломаты в настоящее время пытаются выяснить, есть ли в числе пострадавших граждане РФ.
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