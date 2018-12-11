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В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли


10:52
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травлиФото: vk.me

Представители благотворительного фонда "Подари жизнь" не подтвердили информацию о том, что семья с онкобольным ребенком из-за травли была вынуждена сменить место жительства.

Ранее в прессе широко распространились сообщения о том, что в Москве жительница многоквартирного дома обратилась к соседям с призывом добиться выселения этого семейства.

В фонде "Подари жизнь" не смогли подтвердить сведения о вынужденном переезде семьи, в которой растет ребенок в онкологическим заболеванием, передает ТАСС.

Ранее в Сети, а потом и средствах массовой информации широко распространились публикации о жительнице Москвы, которая решила добиться выселения ребенка и его родителей. Отмечалось, что жительница многоквартирного дома, где снимает жилье для своих подопечных фонд "Подари жизнь", приступила к сбору подписей. По мнению женщины, дети, которые носят медицинские маски, якобы могут представлять некую угрозу для окружающих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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