|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
10:52
Фото: vk.me
Представители благотворительного фонда "Подари жизнь" не подтвердили информацию о том, что семья с онкобольным ребенком из-за травли была вынуждена сменить место жительства.
Ранее в прессе широко распространились сообщения о том, что в Москве жительница многоквартирного дома обратилась к соседям с призывом добиться выселения этого семейства.
В фонде "Подари жизнь" не смогли подтвердить сведения о вынужденном переезде семьи, в которой растет ребенок в онкологическим заболеванием, передает ТАСС.
Ранее в Сети, а потом и средствах массовой информации широко распространились публикации о жительнице Москвы, которая решила добиться выселения ребенка и его родителей. Отмечалось, что жительница многоквартирного дома, где снимает жилье для своих подопечных фонд "Подари жизнь", приступила к сбору подписей. По мнению женщины, дети, которые носят медицинские маски, якобы могут представлять некую угрозу для окружающих.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|