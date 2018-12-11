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Глава Кемеровской области навестил отшельницу Агафью Лыкову
07:44
Фото: kpcdn.net
Кузбасский губернатор навестил отшельницу Агафью Лыкову, много лет проживающую в хакасском заповеднике, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в администрации Кемеровской области, Сергей Цивилев продолжил традицию бывшего руководителя региона Амана Тулеева.
В минувший понедельник, 10 декабря, Агафья Лыкова, воспользовавшись спутниковым телефоном, звонила в Красноярск, чтобы рассказать о возникших у нее проблемах. В частности, у отшельницы закончился запас корма для коз.
Вместе с кузбасским губернатором Сергеем Цивилевым в хакасский заповедник на вертолете направился глава администрации Таштагольского района Владимир Макута. Агафья Лыкова подробно рассказала гостям о своей жизни. По словам женщины, ей крайне досаждает медведь, а также возникли появились некоторые проблемы со здоровьем.
Заболевшую у отшельницы руку сразу же осмотре врач, прибывший тем же вертолетом. Отмечается, что доктор оставил Агафье Карповне различные медикаменты, в том числе, мази.
В общей сложности в заповедник было доставлено порядка тонны груза. Лыковой привезли муку, крупы, комбикорм для коз и кур. Большим сюрпризом для отшельницы стал щенок, которого подарил ей губернатор Кемеровской области, отметили в пресс-службе.
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