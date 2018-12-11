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На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро

11.12.2018 17:08

Фото: citydog.by

Итальянские правоохранители полагают, что и Раппа одерживал поддержку крупнейшим сицилийским преступным кланам. Он неоднократно переводил мафии солидные денежные суммы, получая затем возможность рассчитывать на господряды и скупать недвижимость на выгодных условиях.

Автор: Злата Богатова

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