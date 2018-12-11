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На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро


11.12.2018 17:08
На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евроФото: citydog.by

Власти Италии приняли решение о конфискации имущества у наследников мафиози, передает РИА Новости.

Общая стоимость ряда объектов недвижимости, в числе которых есть исторические здания, превышает 200 миллионов евро.

Решение о конфискации имущества на 200 миллионов евро у наследников сицилийского предпринимателя, который был тесно связан с "Коза ностра", приняли в управлении по борьбе с организованной преступностью. В числе более 180 объектов недвижимости, подлежащих изъятию, оказалось расположенное в самом центре Палермо здание 18 века и вилла площадью 2,3 тысячи кв. м., а также восьмиэтажное здание. Кроме того, речь идет о ряде компаний, ценных бумагах и банковских счетах.

По данным борцов с мафией, еще в 2009 году Винченцо Раппа умер на 88-м году жизни, однако расследование в его отношении продолжалось. Кроме того, за пять лет до смерти мужчину осудили за причастность к мафиозной деятельности, включая отмывание незаконно полученных денежных средств, которое осуществлялось с отягчающими обстоятельствами.
Итальянские правоохранители полагают, что и Раппа одерживал поддержку крупнейшим сицилийским преступным кланам. Он неоднократно переводил мафии солидные денежные суммы, получая затем возможность рассчитывать на господряды и скупать недвижимость на выгодных условиях.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о результатах спецоперации, которую провели правоохранительные органы Сицилии. Силовиками было задержано около пятидесяти членов мафиозной группы "Коза ностра", в том числе, 80-летний Сеттимино Минео. В последнее время он официально работал в качестве ювелира, однако в действительности руководил деятельностью криминального синдиката. Минео возглавил организацию после кончины Тото Риины, арестованного еще в 1993 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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