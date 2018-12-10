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В австралийском заповеднике умер всемирно известный кенгуру Роджер
12:29
Фото: vk.me
В Австралии в двенадцатилетнем возрасте умер кенгуру Роджер, считавшийся самым мускулистым в мире среди своих сородичей.
В прошлом самец приобрел мировую известность из-за необычайно высокого роста и развитых мышц.
О печальном событии рассказывается на странице заповедника The Kangaroo Sanctuary Alice Springs в Instagram, где Роджер прожил почти всю свою жизнь. В тексте указано, что знаменитый кенгуру "умер от старости". По словам сотрудников заповедника, кенгуру "был любим миллионами людей" по всему миру и успел прожить долгую замечательную жизнь.
Основатель и руководитель заповедника Крис Барнс спас Роджера, когда тот еще был совсем маленьким. Детеныш кенгуру остался сиротой после того, как его мать попала под колеса автомобиля. Именно ради Роджера Барнс позднее решил создать заповедник. На сегодняшний день там обитают порядка пятидесяти сородичей его погибшего питомца.
Рост Роджера достигал двух метров, а вес составлял почти 90 кг. Роджер был настоящим альфа-самцом - у него в прошлом было двенадцать жен. Кенгуру стал всемирно популярным несколько лет назад, вскоре после того, как в Сети распространились его фото. На одном из самых известных снимков Роджер держал в своих мускулистых лапах металлический контейнер, смятый, словно он был из картона.
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