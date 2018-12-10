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В Саратове найден застреленным известный бизнесмен
11:41
Фото: vzsar.ru
Саратовская полиция приступила к проверке по факту обнаружения известного в регионе бизнесмена.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах ТАСС передает о том, что тело владельца крупного фитнес-клуба было найдено вечером минувшего понедельника, 10 декабря.
В качестве одной из предварительных версий сейчас рассматривают случайное огнестрельное ранение, отметили представители следственного ведомства.
По словам работников спортивно-оздоровительного комплекса, который находится на улице Вольской города Саратова, вчера вечером они услышали хлопок. Звук донесся из служебного помещения, которое было заперто изнутри, рассказали полицейским невольные очевидцы ЧП. Охранники, вскрывшие дверь, обнаружили внутри тело владельца заведения.
В ряде местных изданий появились сообщения о том, что Андрей Еремин, являвшийся одним из учредителей клуба, мог случайно нанести себе ранение, когда занимался чисткой оружия.
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