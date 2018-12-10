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На свадьбу детей богатейших людей Индии пригласили Бейонсе и Хиллари Клинтон
10:58
Фото: exploregram.com
Известная американская артистка Бейонсе спела на свадебном празднике в Индии.
Как передают зарубежные СМИ, звезду пригласили выступить на торжествах по случаю бракосочетания детей богатейших людей страны - Иши Амбани и Ананда Пирамала.
В течение долгого времени 27-летняя дочь индийского нефтяного магната Мукеша Амбани входила в число самых завидных невест мира. По версии журнала Forbes, состояние отца Иши на сегодняшний день превышает 63 миллиарда долларов.
В своем Instagram Бейонсе опубликовала автопортрет в платье, визуально напоминающем традиционную одежду жительниц Индии - сари. В исполнении американской артистки, которая на сцену все же решила выйти в более привычных блестящих комбинезонах и боди, прозвучали лучшие хиты певицы - Crazy in Love и Perfect.
Помимо Бейонсе, миллиардер пригласил на свадьбу любимой дочери, которая состоялась в городе Удайпур. и супругу бывшего американского президента Хиллари Клинтон.
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