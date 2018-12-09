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Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 лет
9.12.2018 23:13
Фото: vk.me
Скончался украинский актер Тарас Мельничук, сыгравший в многосерийном фильме "Возвращение Мухтара".
Как передает ТАСС, артисту было лишь двадцать семь лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.
Сведения о смерти 27-летнего актера Тараса Мельничука подтвердили в пресс-службе министерства культуры Украины. По данным ведомства, артист скончался в минувшую субботу, 8 декабря. Ранее врачи диагностировали у него онкологическое заболевание - острый миелоидный лейкоз. Артист продолжительное время пытался победить рак крови.
Сообщив о безвременной кончине актера Киевского академического театра юного зрителя на Липках, в украинском ведомстве назвали уход Тараса Мельничука "невосполнимой утратой". В министерстве выразили глубокие соболезнования родственникам и близким, а также всем поклонникам таланта покойного.
Осенью прошлого года в Москве умерла 37-летняя киноактриса Наталья Юнникова, ставшая популярной после выхода на экраны фильма "Возвращение Мухтара". Артистку экстренно госпитализировали после неудачного падения. Спустя некоторое время у нее произошло обширное кровоизлияние в мозг. Врачи,в вынужденные ввести пациентку в состояние искусственной комы, оказались бессильны. В сознание Наталья Юнникова так и не пришла. У актрисы остался одиннадцатилетний сын.
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