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Ушла из жизни старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева
8.12.2018 23:12
Фото: echo.msk.ru
Ушла из жизни старейшая правозащитница нашей страны Людмила Алексеева, передают отечественные СМИ.
Информация о смерти руководителя Московской Хельсинкской группы поступила от Михаила Федотова, возглавляющего Совет по правам человека при российском президенте.
По словам Михаила Федотова, на протяжении последнего времени у 91-летней Людмилы Алексеевой были серьещные проблемы со здоровьем, поэтому она была вынуждена оставаться в больнице No 15, где ей обеспечивались как адекватная медицинская помощь, так и квалифицированный уход. Однако несмотря на все усилия медиков, сегодня, 8 декабря в 19:30, глава Московской Хельсинкской группы ушла из жизни.
Федотов назвал смерть Людмилы Алексеевой страшной потерей, которая абсолютно невосполнима для совета и для всей отечественной правозащитной общественной деятельности. Глава Совета выразил надежду на то, что все, "кто любит Людмилу Михайловну" в будущем смогут продолжить начатое ей дело.
О том, где и когда состоится церемония прощания с Людмилой Михайловнойи ее похороны, будет объявлено позднее, пояснил Федотов.
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