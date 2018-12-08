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В Кузбассе девочка, катавшаяся с горки, погибла под колесами снегоуборочной машины
8.12.2018 00:08
Фото: echokirova.ru
Следственные органы Кемеровской области по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего ребенка.
Трагический случай произошел в городе Междуреченске.
Согласно материалам уголовного дела, семилетний ребенок, катавшийся с горки, оказался под колесами снегоуборочной машины. Как пишут местные издания со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.
Трагедия случилась в центре Междуреченска в минувшую пятницу, 7 декабря. В ходе предварительной проверки выяснилось, что водитель погрузчика, осуществляя уборку снега рядом с установленной на площади горкой, не убедился предварительно в безопасности маневра. После того, как машина сдавала назад, ребенок, как раз скатывавшийся с горки, попал под задние колеса.
Отмечается, что водитель остановился сразу после того, как увидел ЧП. Мужчину доставили для прохождения процедуры медицинского освидетельствования.
Следственные органы продолжают работу во выяснению всех обстоятельств случившегося.
В ряде местных СМИ ранее распространился видеоматериал, на кадрах которого запечатлено, как спецтехника перемещалась по неогороженной площади.
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