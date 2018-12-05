Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Варлей рассказала о приставаниях Гайдая во время съемок «Кавказской пленницы»

21:59

Фото: superstyle.ru



Советская киноактриса Наталья Варлей, ставшая очень популярной после выхода фильма "Кавказская пленница", в котором сыграла студентку Нину, подверглась домогательствам во время работы над этой картиной.



О приставаниях Леонида Гайдая артистка откровенно рассказала в собственной книге.



В автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей решила описать неприятный случай, произошедший с ней во время съемок знаменитой ленты. По словам актрисы, после празднования дня рождения Александра Демьяненко, который играл в картине Шурика, режиссер предложил проводить ее до гостиницы. Фрагменты из книги актрисы приводит "Комсомольская правда".



Оказавшись в номере, пишет Варлей, Гайдар пытался закрыть дверь изнутри, после чего возникла неловкая пауза, она села на краешек стула, а режиссер - в кресло, стоявшее у окна. Актриса пыталась что-то говорить об имениннике и предстоящих съемках. В этот момент в номер ненадолго вошла супруга режиссера Нина Гребешкова.



Когда жена Гайдая покинула комнату, уйдя к себе, кинематографист, резко закрыв дверь, предпринял попытку ее поцеловать актрису. По словам Варлей, она тогда "была девушка цирковая, сильная". Благодаря очень быстрой реакции она "в одну секунду" решительно оттолкнула Гайдая, вытеснила в коридор и заперлась в номере на ключ.



Спустя некоторое время Варлей узнала о том, что Гайдай принял решение пригласить другую актрису для озвучки ее роли.



Автор: Злата Богатова

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