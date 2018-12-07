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Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии «Оскар-2019»
7.12.2018 17:53
Фото: vk.me
Известный американский комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения кинонаград "Оскар".
По данным СМИ, назначение артиста на роль ведущего ранее вызвало недовольство у представителей ЛГБТ, на которое не могли не отреагировать организаторы.
Как стало известно, Кевин Харт не будет вести церемонию вручения, которая состоится уже через два месяца. Причиной первого скандального происшествия, связанного с "Оскаром-2019" стали высказывания в адрес представителей сексуальных меньшинств, которые комик сделал около десяти лет назад.
Вскоре после того, как было объявлено имя ведущего 91-й церемонии "Оскар", представители нетрадиционной ориентации принялись выражать недовольство. В Сети начали вспоминать высказывания в адрес ЛГБТ, которые Кевин Харт делал еще в 2009-2011 годы.
Как рассказал сам артист, прошло лишь два часа после того, как его официального объявили ведущим, как с ним связались академики и попросили принести извинения за свои слова. Комик незамедлительно сделал это, подчеркнув, что "вырос и изменился" за прошедшее десятилетие. Вместе с тем, он не стал удалять эти злосчастные сообщения в своем Twitter. Вероятно, это и сыграло решающую роль.
Накануне на своей странице в Instagram Харт признался, что не будет в феврале вести церемонию "Оскар". По словам комика, он не желает "отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов", поэтому решил отказаться от столь лестного предложения.
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