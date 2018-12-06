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Адвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать Ассанжа


14:18
Адвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать АссанжаФото: moigorod.od.ua

Адвокат Джулиана Ассанжа обратился к властям Эквадора с призывом продолжать обеспечивать убежище главе WikiLeaks.

Как передает ТАСС, при этом Барри Поллак указал на то, что никто не должен сталкиваться с уголовными обвинениями после публикаций правдивых сведений.

Эквадору необходимо продолжать предоставлять убежище основателю портала WikiLeaks, считает адвокат Джулиана Ассанжа. По словам Барри Поллака, не стоит думать, что если его клиенту не грозит смертная казнь, он может не опасаться преследования. Как пишет газета Daily Telegraph, цитируя юриста, никому не должно угрожать уголовное обвинение после публикации правдивой информации.

Учитывая, что именно такие обвинения были выдвинуты в прошлом против Ассанжа в Соединенных Штатах, он должен оставаться на территории посольства Эквадора в Лондоне, где находится с 2012 года.

Ранее эквадорский лидер Ленин Морено выразил уверенность в том, что жизни Ассанжа ничего не будет грозить, если он покинет свое убежище. Мнение главы государства основано на официальном сообщении британских властей, где указано, что человека, в соответствии с конституцией королевства, нельзя экстрадировать туда, где его жизнь может оказаться под угрозой.

Напомним, в конце минувшего ноября основателю сайта WikiLeaks пришлось расстаться со своим питомцем. Кота по кличке Мичи, который принадлежал Джулиану Ассанжу, отвезли к родственникам. Причиной этого стали намерения дипломатов заключить животное в клетку.

Автор: Злата Богатова

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