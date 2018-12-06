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Под Иркутском мальчик замерз на улице, пока его родители помогали тушить пожар
6.12.2018 11:03
Фото: rl0.ru
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели шестилетнего мальчика, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, родители ребенка тушили пожар, отсутствуя дома. В это время их сын оказался на улице и замерз.
Трагедия случилась в населенном пункте Верхний Кукут, где в ночь на среду произошел пожар в здании начальной школы. Двое местных жителей отправились на тушение огня, оставив сына со старшей сестрой. Родители при этом заперли дверь снаружи, выяснили правоохранители. Установлено также, что семья характеризуется положительно, на учете в прошлом не состояла.
Предположительно, пока взрослые помогали тушить пожар, мальчик выбрался из дома через окно и пытался дойти до дедушки. В последние дни в регионе установилась аномально низкая температура - среднесуточные показатели на 7-13 градусов ниже климатической нормы. В результате столбик термометра в ночное время может опуститься до 40 градусов.
Тело ребенка было найдено утром, на расстоянии около трехсот метров от дома деда.
Несмотря на усилия местных жителей, здание, в котором располагались детский сад и начальная школа, примерно к пяти утра было уничтожено огнем, рассказали в администрации Эхирит-Булагатского района. Площадь возгорания превысила 120 квадратных метров.
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