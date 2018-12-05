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Женская сеть myJulia.ru
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Два военных самолета США разбились у побережья Японии
01:23
Фото: defencesa.com
У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета.
Согласно имеющимся на этот час данным, крушение потерпели истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.
Как передает РИА Новости, цитируя заявление Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, оба самолета поднялись в воздух с американской базы Ивакуни. ЧП случилось во время проведения "планового учебного полета".
В официальном тексте не уточняется, сколько военнослужащих было на борту разбившихся самолетов. Однако в ряде других источников сообщается о семи военных. Информации о их судьбе пока не поступало, как и сведений о вероятных причинах столкновения.
В предполагаемом месте падения самолетов сейчас уже активно ведутся поисково-спасательные мероприятия.
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