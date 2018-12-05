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В Италии на заправке взорвался бензовоз: есть погибшие и раненые
5.12.2018 21:29
Фото: livejournal.com
В Италии в результате взрыва на автозаправочной станции погибли два человека, по меньшей мере десять пострадали.
ЧП случилось в окрестностях города Борго Куинцио (область Лацио в центре страны).
По данным местных властей, жертвами ЧП стали два человека, десять пострадали и были экстренно госпитализированы. Сведений о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Как передает агентство ANSA со ссылкой на полицейское управление области Лацио, в числе жертв - сотрудник пожарной службы. По факту ЧП проводится проверка, причины случившегося сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации, мог загореться, а потом взроваться бензовоз.
Отмечается, что после аварии было перекрыто движение по одной из автотрасс, которые ведут в Рим.
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