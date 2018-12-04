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Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»


11:54
Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»Фото: new-factoria.ru

Москва не будет поставлять Баку береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал-Э", сообщает "Коммерсантъ".

Как указывается в публикации, причиной отказа стали потенциальные риски для Каспийской флотилии в территориальных водах РФ.

Стороны парафировали контракт, который подразумевал приобретение небольшой партии БРК, а также экспортной версии Х-35Э ракет 3М24. Как оказалось, в ближайшее время документ подписан не будет. Со ссылкой на информированные источники в отечественной оборонной сфере поясняется, что планировавшиеся поставки были сорваны из-за позиции нашего военного ведомства.

Как отметил один из собеседников издания, в Минобороны РФ сделку в итоге просто сочли нецелесообразной. В результате соглашение пришлось спрятать в стол.

Кроме того, с учетом возможности самонаведения этих ракет на наземные объекты, другой источник выделил и такой "весьма деликатный геополитический нюанс", как потенциальное использование вооружения в нагорно-карабахском конфликте. В Москве этого допустить не могут.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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