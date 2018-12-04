|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке ребенок погиб в стиральной машине
11:36
Фото: vk.me
Жительница Елизовского района Камчаткского края, вернувшись домой с работы, обнаружила мертвым девятилетнего сына.
Как сообщает ТАСС, региональные следственные органы приступили к проверке по факту ЧП.
В ведомстве уточнили, что название населенного пункта, где проживает семья, в которой произошел трагический случай, не называется, ведь речь идет о персональных данных погибшего мальчика. Известно, что женщина вернулась домой с работы примерно в 18 часов по местному времени. Мать обнаружила, что ее сын находится внутри запертой стиральной машины. К тому времени девятилетний мальчик уже не подавал признаков жизни.
По словам местной жительницы, около двух-трех лет назад ребенок уже пытался залезать в стиральную машину, но это заметили взрослые. В этот раз мальчик был дома один, его отец в этот момент находился в командировке, уехав за пределы Камчатки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|