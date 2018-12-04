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Кикабидзе назвал «грязными слухами» сообщения о тайном концерте в Петербурге
4.12.2018 23:38
Фото: damy.top
Выдающийся грузинский артист Вахтанг Кикабидзе отреагировал сведения о тайном концерте в петербургском ресторане "Шаляпин", за который он якобы получил гонорар в размере 40 тысяч евро.
Певец назвал публикацию "грязными слухами".
Как пишет газета "Квирис палитра", Вахтанг Кикабидзе с негодованием опроверг информацию, распространившуюся ранее в прессе. По его словам, он не приезжал в Россию "после 2008 года" - он "не был ни в одном городе этой страны ни ногой, ни рукой", ни какими-либо другими частями тела.
Кикабидзе при этом напомнил, что отказался посещать РФ после того, как десять лет назад произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Кроме того, сейчас он не может свободно путешествовать из-за проблем со здоровьем - актер вынужден регулярно проходить в больнице процедуру диализа.
Ранее в "Экспресс-газете" вышла статья о том, что грузинский артист тайно приехал в Петербург, чтобы выступить на закрытой вечеринке, которая состоялась в ресторане "Шаляпин". Гонорар, отмечалось в публикации, превысил три миллиона рублей.
Напомним, минувшим летом большой резонанс вызвали высказывания Кикабидзе о ненависти к советскому гербу. Артист, на которого практически сразу обрушилась волна критики, при этом подчеркивал, что сам сделал собственную карьеру, и не намерен за славу никого благодарить. В Москве же, прокомментировав мнение Кикабидзе, отмечали, что "Кикабидзе стал, кем он есть", исключительно благодаря Советскому Союзу.
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