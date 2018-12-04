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СМИ: Командующий Пятым Флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой
4.12.2018 18:03
Фото: newizv.ru
Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США, вице-адмирала Скотта Стирни стал суицид, передает телекомпания CNN.
Напомним, тело высокопоставленного американского военнослужащего было найдено в Бахрейне 1 декабря.
Какие-либо подробности случившегося, включая вероятные причины, толкнувшие вице-адмирала на самоубийство, пока не приводятся. Известно лишь, что расследование по факту ЧП ведется сейчас Службой безопасности Бахрейна совместно с представителями американской NCIS – Военно-морской службой криминальных расследований.
Скотт Стирни, найденный мертвым в своей резиденции на территории королевства Бахрейн, командовал важнейшим для Соединенных Штатов Пятым флотом - он контролирует главные мировые маршруты транспортировки нефти. На этот высокий пост Стирни назначили в минувшем мае. До того он был начальником тренировочного центра морской авиации, являясь морским летчиком-асом, который успел налетать на авианосцах порядка четыре с половиной тысяч часов и совершив свыше тысячи посадок.
По данным американских СМИ, репутация, биография и карьера у Стирни, командовавшего ключевой для американской военной стратегии на Ближнем и Среднем Востоке позицией, были безупречными. Покойный воспитал двух взрослых детей, его сын также выбрал флот. О причинах инцидента, который потряс американскую армию, пока можно лишь догадываться.
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