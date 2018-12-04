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Власти Франции готовы объявить мораторий на повышение налогов на топливо
4.12.2018 16:13
Фото: blogspot.com
Французские власти намерены объявить мораторий на повышение налогов на топливо, передает агентство "Интерфакс".
Решение было принято на фоне продолжающихся в стране массовых протестных акций.
Ранее французское правительство отменило планировавшиеся переговоры с представителями протестного движения "желтые жилеты". Предполагалось, что инициаторов манифестаций, которые охватили страну, примут сегодня после обеда в Матиньонском дворце. Однако протестующим не пришлось посетить официальную резиденцию премьер-министра Эдуара Филиппа - большинство из них отвергли приглашение.
По данным радиостанции Franceinfo, которая цитирует собственные источники в правительстве Франции, руководство страны намерена совсем скоро ввести мораторий на повышение налогов на топливо, то есть согласиться на одно из основных требований участников протестных акций.
Напомним, в минувшие выходные количество пострадавших во время протестных акций увеличилось до 110 человек, включая семнадцать полицейских. Согласно официальным сведениям, полиция задержала порядка 270 человек.
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