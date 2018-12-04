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Под Омском табун лошадей пересек госграницу и ушел в Казахстан
4.12.2018 15:55
Фото: images-on-off.com
В Омской области пограничники совместно со специалистами регионального управления Россельхознадзора возвратили владельцам табун лошадей, которые пересекли государственную границу и ушли в Казахстан. Как пишут местные СМИ со ссылкой на представителей Россельхознадзора, речь идет о 250 животных.
Лошади, которых возвратили сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Омской области и представители регионального управления Россельхознадзора, были найдены в минувшие выходные. В настоящее время все они уже находятся на территории законного владельца - ОАО "Целинное".
Табун, размещенный в загоне, сейчас тщательно осматривают ветврачи - в соседнем государстве достаточно распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни, поражающие лошадей.
Напомним, не так давно к российским пограничникам обратились их эстонские коллеги с просьбой помочь вернуть владельцу трех лаек, приплывших в РФ. Собаки отказывались реагировать на требования хозяина вернуться и устремились в Россию по Нарве.
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