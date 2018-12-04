Новости шоу-бизнеса

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Худруком МХАТа им. Горького стал Эдуард Бояков


4.12.2018 14:00
Худруком МХАТа им. Горького стал Эдуард БояковФото: livejournal.com

Худруком МХАТа им. Горького назначили режиссера Эдуарда Боякова.

Как передают российские СМИ, для актрисы Татьяны Дорониной, которая на протяжении последних тридцати лет возглавляла театр (с 1987 года), учреждена должность президента.

Как передает агентство "Интерфакс", на должность худрука Московского художественного академического театра им. Горького решено назначить режиссера и продюсера Эдуарда Боякова. Он сменит на этом посту Татьяну Доронину, которая руководила знаменитым театром на протяжении тридцати лет. Для нее учредили должность президента, указывает пресс-служба отечественного культурного ведомства.

Сообщается также, что Захар Прилепин станет заместителем худрука МХАТа по литературной части, а по творческой работе - Сергей Пускепалис. Отмечается, что соответствующие решения были ранее озвучены министром Владимиром Мединским и советником президента Владимиром Толстым, которые уже провели встречу с членами труппы театра.

Как подчеркнул глава Минкультуры, театр обязательно должен сохранить "свою патриотическую, яркую позицию". Мединский также заверил, что МХАТ обязательно будет развиваться при возросшей поддержке ведомства. Министерство не снимет ни одну постановку, пользующуюся у зрителей успехом, заверил Мединский во время общения с артистами.

Бояков в качестве одной из главных задач на новом посту выделил поиск драматургов, которые через двадцать лет сохранят присутствие в афишах. Вместе с тем, в репертуар будут, как и прежде, входить произведения выдающихся представителей советской драматургии.

Эдуард Бояков родился 16 июня 1964 года в Кизилюрте. Ранее режиссер был гендиректором Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и одноименного фестиваля, а также создателем ряда других фестивалей, основателем театра "Практика", которым руководил в течение долгого времени. В прошлом был женат на актрисе Екатерине Волковой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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