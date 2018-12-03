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Пиотровский заявил, что не даст рэперам создавать клипы в Эрмитаже
3.12.2018 18:26
Фото: google.com
Рэп-исполнители не будут снимать свои клипы в Эрмитаже, заявил руководитель музейного учреждения Михаил Пиотровский. По его словам, ранее он посмотрел материал, отснятый в Лувре для известной американской исполнительницы Бейонсе. Как заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, в этом музее какие-либо сторонние клипы записывать нельзя, сообщает 78.ru.
По словам Пиотровского, он не пустит "рэперов записать клип в Эрмитаже". Ранее он не только ознакомился с клипом Бейонсе, который снимали в Лувре, но и пообщался с представителями руководства французского музея. Несмотря на то, что "они довольны", Пиотровского ролик американской звезды не впечатлил - "о Лувре нового там ничего не показали", и он не несет никакой пользы музею.
Позиция администрации Эрмитажа в этом случае остается принципиальной — в музее "клипы снимать нельзя", — подчеркнул Пиотровский.
Напомним, минувшим летом публике был представлен клип "Apes***t", созданный на сингл с первого совместного альбома Джей Зи и Бейонсе. Пластинка, ставшая полной неожиданностью для многочисленных поклонников знаменитой афроамериканской пары, была издана под супружеской фамилией артистов - The Carters.
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