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В центре Брисбена после перестрелки идет спецоперация
3.12.2018 12:44
Фото: zakon.kz
В центре австралийского Брисбена двое неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками полиции.
Как передает ТАСС, злоумышленники забаррикадировались в одной из квартир жилого дома.
ЧП случилось в самом центре австралийского Брисбена - столице штата Квинсленд. По данным местного полицейского управления, из-за перестрелки, которую спровоцировали двое неизвестных, пришлось перекрыть несколько улиц. Информации о раненых пока не поступало.
Уточняется, что спецоперация проводится в одном из домов на Коронэйшион-драйв в районе Оушенфлауэр. Злоумышленники забаррикадировались в одной из квартир жилого дома. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В австралийских СМИ появились публикации о том, что полицейские заметили на улице двух вооруженных мужчин. Скрываясь от силовиков, те открыли по правоохранителям огонь. В связи с инцидентом также было приостановлено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями города. Местных жителей центральных улиц до окончания операции просят сохранять бдительность и не приближаться к месту происшествия.
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