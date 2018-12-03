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На юге Сахалина при прыжке с парашютом разбился несовершеннолетний
3.12.2018 12:18
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Сахалинской области приступили к проверке по факту гибели подростка. Несовершеннолетний получил смертельные ранения во время тренировочного прыжка с парашютом.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в минувшие выходные на юге региона.
Как информирует пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, трагический инцидент произошел в ходе тренировки. В результате ЧП смертельные ранения получил несовершеннолетний курсант парашютной секции Центра технических видов спорта (ЦТВС).
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