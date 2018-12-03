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На юге Сахалина при прыжке с парашютом разбился несовершеннолетний

3.12.2018 12:18

Фото: vk.me

Как информирует пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, трагический инцидент произошел в ходе тренировки. В результате ЧП смертельные ранения получил несовершеннолетний курсант парашютной секции Центра технических видов спорта (ЦТВС).



Официальные источники пока не предоставили какой-либо уточняющей информации о том, что случилось с подростком. Известно лишь, что у юноши после прыжка не произошло раскрытие основного парашюта.



В ведомстве уточнили, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.





Автор: Злата Богатова

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