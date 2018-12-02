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На западе Индонезии при сходе оползня на отель погибли семь студентов


2.12.2018 16:47
На западе Индонезии при сходе оползня на отель погибли семь студентовФото: vietnamplus.vn

В Индонезии на гостиницу сошел оползень. Жертвами ЧП стали не менее семи человек, передает ТАСС.

Со ссылкой на экстренные службы страны отмечается, что в отеле находились студенты.

Погибшие в результате схода оползня на отель - студенты, рассказали в оперативных службах Индонезии. Стихийный удар обрушился на одну из гостиниц округа Каро, расположенную в небольшом населенном пункте Даулу.

По предварительным данным, ранения получили семь человек, отметили представители администрации Северная Суматра в западной части Индонезии. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

Судмедэксперты сейчас продолжают работу по идентификации останков жертв оползня.

Автор: Злата Богатова

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