|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На западе Индонезии при сходе оползня на отель погибли семь студентов
2.12.2018 16:47
Фото: vietnamplus.vn
В Индонезии на гостиницу сошел оползень. Жертвами ЧП стали не менее семи человек, передает ТАСС.
Со ссылкой на экстренные службы страны отмечается, что в отеле находились студенты.
Погибшие в результате схода оползня на отель - студенты, рассказали в оперативных службах Индонезии. Стихийный удар обрушился на одну из гостиниц округа Каро, расположенную в небольшом населенном пункте Даулу.
По предварительным данным, ранения получили семь человек, отметили представители администрации Северная Суматра в западной части Индонезии. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
Судмедэксперты сейчас продолжают работу по идентификации останков жертв оползня.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|