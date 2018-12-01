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Роналду изменил показания в деле об изнасиловании Майорги


1.12.2018 13:26
Роналду изменил показания в деле об изнасиловании МайоргиФото: alfahir.hu

В 2009 году Криштиану Роналду менял показания, которые давал в связи с обвинениями в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Об этом свидетельствуют опросники, заполненные нападающим туринского "Ювентуса".

В распоряжении издания Spiegel оказались документы Football Leaks, которые с разницей в три месяца заполнял Криштиану Ронадлу. Как оказалось, на некоторые вопросы в сентябре и декабре 2009 года, футболист давал разные ответы.  Говоря о том, просила ли девушка его остановиться, португалец сначала признался, что она делала это несколько раз. Однако спустя три месяца Роналду утверждал, что она ничего не говорила.

Как заявила Майорга, она была изнасилована футболистом около десяти лет назад в Лас-Вегасе. Спустя некоторое время футболист заплатил за молчание. Сам спортсмен решительно отвергает обвинения.

Напомним, дело против Криштиану Роналду было возобновлено минувшей осенью. Незадолго до этого адвокаты футболиста заявили, что будут судиться с авторами материала, порочащего честное имя титулованного спортсмена. Футболист называл публикации в западных СМИ клеветническими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 311

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