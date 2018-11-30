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Военные планируют разминировать горные районы Чечни и Ингушетии за три года
30.11.2018 23:40
Российские военные планируют полностью разминировать горные районы Чечни и Ингушетии в течение ближайших трех лет.
Как отметил генерал-майор Александр Нестеренко, за период с 2012 года саперы уже обезвредили в регионе свыше тридцати тысяч самых разных взрывоопасных предметов.
По словам генерал-майора Нестеренко, командующего инженерными войсками Южного военного округа, в числе обезвреженных военными саперами предметов - гранаты, мины, снаряды и боеприпасы другого типа, а также кустарно изготовленные взрывные устройства. Они оставались с времен, когда в Ингушетии и Чечне велись боевые действия.
Полностью регион будет очищен уже через несколько лет, отметил Нестеренко, интервью с которым опубликовала газета российского Министерства обороны "Красная звезда". Предполагается, что на выполнение этой задачи потребуется порядка трех лет.
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